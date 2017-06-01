БОС обратился к гражданам страны

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Бюро обязательного страхования (БОС) распространило заявление в связи с компенсационными выплатами гражданам, здоровью которых причинен вред неизвестным, украденным или не застрахованным в обязательном порядке автотранспортным средством.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что в некоторых случаях встречаются недобросовестные «посредники», воспользующиеся безысходностью ситуации, в которой оказались потерпевшие, а также их неосведомленностью, и преследующие конечную цель незаконно присвоить некоторую часть (иногда половину, а порой еще большую часть) компенсации, положенной потерпевшему. Такие горе-посредники могут путем обмана убедить граждан в сложности, даже невозможности получения компенсационной выплаты в Бюро и уговаривают потерпевших, дабы выступать в качестве посредника от их имени.

Обычно, эти "посредники" действуют на основании доверенности от имени потерпевшего и, как правило, не существует какое-либо юридическое соглашение или контракт, регулирующий правоотношения между сторонами. Плачевным моментом при этом является то, что при выдаче доверенности посредникам граждане во многих случаях не обращают внимания на круг охватываемых полномочий и предоставляют доверенность с более широкими правами, чем следовало бы, и вследствие чего, помимо права представительства, передают посредникам также и право на осуществление финансовых операций от своего имени.

БОС ни при каких обстоятельствах не выплачивает посредникам компенсационные выплаты. Все выплаты производятся исключительно потерпевшим, либо на их имя посредством почты, либо же на банковский счет потерпевшего, при наличии такого счета. Однако гражданам следует знать, что не подкрепленные контрактом отношения могут привести к незаконному лишению потерпевшего части компенсационной выплаты со стороны недобросовестного посредника. Так, если посредник действует от имени потерпевшего не на основании контракта, а по доверенности, и круг переданных по доверенности полномочий не ограничивается исключительно правом представительства, в таком случае посредник также владеет правом получать и распоряжаться средствами, причитающимися потерпевшему. В некоторых случаях посредники, мошеннически воспользовавшись этим, незаконно присваивают значительную часть компенсационной выплаты, а потерпевшему отдают на свое усмотрение некоторую сумму, аргументируя тем, что якобы всего лишь столько компенсации было выплачено. Таким образом, потерпевшие граждане сами того не зная становятся жертвами жульнических действий таких посредников.

БОС призывает граждан категорически не попасться в сети таких недобросовестных мошенников и оформлять правоотношения с посредниками исключительно на основании нотариально заверенного двустороннего контракта. Бюро доводит до сведения граждан, что в случае невозможности личного обращения за компенсацией, а также заключения контракта с посредником по каким-либо причинам, доверенность предоставляемая посреднику должна предусматривать исключительно право представлять потерпевшего перед Бюро, и ни в коем случае не охватывать более широкие полномочия во избежание вероятности возникновения вышеописанных неприятных случаев. Следует отметить, что сотрудничество с посредником на основании контракта исключает такие негативные сценарии, так как в этом случае посредник не имеет право получить сумму компенсации, выплачиваемую потерпевшему со стороны Бюро, и ему будет причитаться только заранее установленный в контракте гонорар за его услуги. К тому же, в отличие от доверенности контракт точно определяет правоотношения между сторонами и предусматривает возможность правового решения спорных моментов, которые могут впоследствии возникнуть в связи с качеством оказываемых посреднических услуг.