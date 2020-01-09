БОС более чем вдвое увеличило инвестиции в облигации SOCAR

Инвестиции Бюро обязательного страхования (БОС) в облигации Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по состоянию на 1 января 2019 года составили 7,813 млн манатов, что в 2,3 раза больше в годовом сравнении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет БОС.

В документе указывается, что БОС начал инвестировать в облигации Министерства финансов с 2018 года и на конец года объем вложений в государственные ценные бумаги составил 2,967 млн манатов. В то же время в течение года Бюро распродало векселя в объеме 2,003 млн манатов, содержащиеся в инвестиционном портфеле на конец 2017 года.

В целом за 2018 год инвестиционные ценные бумаги в активах БОС выросли на 98,25% и составили 10,779 млн манатов.