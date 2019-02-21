Бонусы клиентов Банка Республика превысили 100 тыс. манатов

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Предлагающий своим клиентам выгодные и доступные продукты с первого дня своей деятельности Банк Республика добился очередного успеха. Так в рамках проводимой программы лояльности количество бонусов, заработанных со стороны карточных клиентов банка, достигло больше 100 000 манатов.

В настоящее время держатели карт зарабатывают определенную сумму БОНУСОВ во время платежей по любой из карт Банка Республика в почти 400 магазинах-партнерах и сервисных центрах. В партнерской сети банка можно найти партнера из любого сектора - супермаркет, одежда, бытовая техника, парфюмерия, техника, туризм, здоровье, авто и т.д.

Наряду с тем, что бонусный проект банка является одним из первых программ лояльности, реализуемых в нашей стране, также он вносит значительный вклад в стимулирование безналичных платежей в в Азербайджане.

С помощью приложения "Mobil Şöbə" вы можете получить список партнерских магазинов и сервисных центров в рамках бонусного проекта Банка, а также не приходя в банк управлять своим карточным счетом и проводить банковские операции.

Если вы также хотите зарабатывать бонусы при оплате, вы можете заказать карты Банка Республика онлайн без необходимости приходить в банк.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.