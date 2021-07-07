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Большинство граждан Азербайджана не верят в очередную девальвацию

Большинство граждан Азербайджана не верят в очередную девальвацию Центр социальных исследований провел телефонный опрос среди 1 073 респондентов с 25 июня по 5 июля по нескольким темам.
Финансы
7 июля 2021 г. 14:13
Большинство граждан Азербайджана не верят в очередную девальвацию

Центр социальных исследований провел телефонный опрос среди 1 073 респондентов с 25 июня по 5 июля по нескольким темам.

Как сообщает Report, доверительный интервал составил 95%, а маржа ошибки - 3%.

В результате опроса выявлено, что 31,5% граждан Азербайджана хранят свои средства в манатах.

Так, выяснилось, что в Шеки-Загатальском (42,9%) и Горно-Ширванском экономическом районе (36,1%) больше людей, чем в других регионах, предпочитают держать средства в манатах. Те, кто находится в возрастной группе 18-25 лет и имеет ежемесячный доход свыше 1 000 манатов, с большей вероятностью будут хранить дополнительные средства в манатах.

Интересно, что большая часть респондентов (61,7%) заявили, что в случае наличия дополнительных средств будут хранить их в манатах. Второй валютой, которую выбрали респонденты, является доллар США (31,5%). Горно-Ширванский (57,8%) и Губа-Хачмазский (52,6%) - единственные экономические регионы, где респонденты отдают предпочтение доллару. В более старших возрастных группах тенденция к хранению средств в долларах снижается. По данным, 53,2% опрошенных, чей ежемесячный доход находится в диапазоне 500-1 000 манатов, при наличии свободных средств будут держать их в манатах, что выше, чем в других соответствующих группах. 36,3% работников частного сектора предпочитают доллары, что больше, чем в любой другой соответствующей группе.

В то время как 10,9% респондентов не знают, чего ожидать от курса маната в предстоящие периоды, большее число участников (58,7%) считают, что он останется стабильным. По мнению 17,6% опрошенных, вероятность девальвации высока. По мере роста уровня образования респондентов растет и уверенность в высокой вероятности девальвации. Девальвационные ожидания распространены в Шеки-Загатальском (47,1%), Гяндже-Газахском (21%) и Абшеронском (21%) экономических районах.

Треть респондентов (45,3%) дает положительную оценку нынешней валютной политике Центрального банка Азербайджана (ЦБА). Противоположную позицию высказали 21,3%. Значительная часть респондентов либо не осведомлена о текущей валютной (курсовой) политике ЦБА (21,6%), либо информирована, но затрудняется ответить (11,9%). Самые негативные и позитивные отзывы о деятельности регулятора высказали респонденты с ежемесячным доходом в пределах 0-250 манатов и выше 1 000 манатов соответственно. Частный сектор и те, кто занимается индивидуальной трудовой деятельностью, наиболее удовлетворены текущей валютной (курсовой) политикой Центробанка.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan vətəndaşlarının çoxu növbəti dəfə devalvasiya olacağına inanmır

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