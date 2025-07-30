О нас

Большинство дорогостоящих операций, финансируемых Фондом ОМС, проводятся в частных клиниках

Большинство дорогостоящих операций, финансируемых Фондом ОМС, проводятся в частных клиниках 15:29 Большинство хирургических операций, финансируемых Фондом ОМС, проводятся в частных медицинских учреждениях.
Финансы
30 июля 2025 г. 15:51
Большинство дорогостоящих операций, финансируемых Фондом ОМС, проводятся в частных клиниках

Большинство хирургических операций, стоимостью 5 тыс. манатов и выше, финансируемых Фондом Обязательного медицинского страхования (ОМС), проводятся в частных медицинских учреждениях Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на итоги аудита финансовой отчетности фонда за 2023-2024гг, проведенного Счетной палатой.

Палата отмечает, что, хотя медицинские учреждения, находящиеся в подчинении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), полностью обеспечены необходимыми лекарствами и медицинскими материалами, более 90% операций, стоимость которых составляет 5 тыс. манатов и выше, в 2023-2024 годах были проведены в частных медицинских учреждениях страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bahalı cərrahiyyə əməliyyatlarının 90 %-dən çoxu özəl tibb müəssisələrində aparılır

Другие новости из категории

Госагентство по ОМС нарушило законы об инвестиционной деятельности
Госагентство по ОМС нарушило законы об инвестиционной деятельности
30 июля 2025 г. 15:46
Счетная палата выявила серьезные несоответствия в отчетности Фонда ОМС
Счетная палата выявила серьезные несоответствия в отчетности Фонда ОМС
30 июля 2025 г. 15:31
ЦБА обязал две компании прекратить валютные переводы вне Единой системы
ЦБА обязал две компании прекратить валютные переводы вне Единой системы
30 июля 2025 г. 15:27
Счетная Палата выявила ряд нарушений в Ипотечном фонде Нахчывана
Счетная Палата выявила ряд нарушений в "Ипотечном фонде Нахчывана"
30 июля 2025 г. 15:17
Счетная палата выявила серьезные нарушения в Фонде обязательного медицинского страхования
Счетная палата выявила серьезные нарушения в Фонде обязательного медицинского страхования
30 июля 2025 г. 15:06
Kristal Bakı выпускает облигации на 10 млн манатов
Kristal Bakı выпускает облигации на 10 млн манатов
30 июля 2025 г. 14:32
Талех Казымов: Азербайджан увеличил долю финансового сектора в ВВП
Талех Казымов: Азербайджан увеличил долю финансового сектора в ВВП
30 июля 2025 г. 13:07
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.07.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.07.2025)
30 июля 2025 г. 09:09
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.07.2025)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.07.2025)
30 июля 2025 г. 09:00
Центробанки Азербайджана и Узбекистана обменялись опытом в области финансов и учета
Центробанки Азербайджана и Узбекистана обменялись опытом в области финансов и учета
29 июля 2025 г. 19:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi