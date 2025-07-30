Большинство дорогостоящих операций, финансируемых Фондом ОМС, проводятся в частных клиниках

15:29 Большинство хирургических операций, финансируемых Фондом ОМС, проводятся в частных медицинских учреждениях.

Большинство хирургических операций, стоимостью 5 тыс. манатов и выше, финансируемых Фондом Обязательного медицинского страхования (ОМС), проводятся в частных медицинских учреждениях Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на итоги аудита финансовой отчетности фонда за 2023-2024гг, проведенного Счетной палатой.

Палата отмечает, что, хотя медицинские учреждения, находящиеся в подчинении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), полностью обеспечены необходимыми лекарствами и медицинскими материалами, более 90% операций, стоимость которых составляет 5 тыс. манатов и выше, в 2023-2024 годах были проведены в частных медицинских учреждениях страны.