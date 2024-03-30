О нас

Большинство армянских банков прекратило обслуживание карт "Мир"

Большинство армянских банков прекратило обслуживание карт "Мир" Банки Армении, которые являются участниками национальной платежной системы Armenian Card (ArCa), в ночь на 30 марта прекратили обслуживание российских карт "Мир".
Финансы
30 марта 2024 г. 12:33
Большинство армянских банков прекратило обслуживание карт Мир

Банки Армении, которые являются участниками национальной платежной системы Armenian Card (ArCa), в ночь на 30 марта прекратили обслуживание российских карт "Мир".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в кол-центре системы.

"С сегодняшнего дня банки, работающие с нашей системой, перестали обслуживать карты "Мир". В случае необходимости можете обращаться в конкретные банки, которые прекратили принимать вашу карту", - сказал оператор центра ArCa.

Как сообщили две недели назад в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК), НСПК получила официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта банки - участники ArCa прекращают обслуживание карт "Мир". При этом работать с российскими картами в республике продолжит банк "ВТБ Армения" ("дочка" российского ВТБ), который обслуживает карты "Мир" в своей инфраструктуре в полном объеме.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ermənistan bankları Rusiyanın “Mir” kartlarına xidmət göstərməyi dayandırıb

Другие новости из категории

Рынок обязательного страхования в Азербайджане сократился на 2%
Рынок обязательного страхования в Азербайджане сократился на 2%
30 марта 2024 г. 12:29
Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос более чем на 11%
Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос более чем на 11%
30 марта 2024 г. 12:12
Нацбанк Казахстана выпустил новые коллекционные монеты World Painting
ФотоНацбанк Казахстана выпустил новые коллекционные монеты World Painting
30 марта 2024 г. 11:02
Чистая прибыль Meqa Sığorta снизилась на 33%
Чистая прибыль Meqa Sığorta снизилась на 33%
30 марта 2024 г. 10:21
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.03.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.03.2024)
30 марта 2024 г. 10:02
Прибыль Xalq Həyat Sığorta выросла на 9%
Прибыль Xalq Həyat Sığorta выросла на 9%
29 марта 2024 г. 19:37
Чистая прибыль PAŞA Həyat Sığorta выросла на 59%
Чистая прибыль PAŞA Həyat Sığorta выросла на 59%
29 марта 2024 г. 17:59
ВВП Греции показал самый большой рост среди стран ЕС
ВВП Греции показал самый большой рост среди стран ЕС
29 марта 2024 г. 16:05
В Азербайджане 60% микрокредитов выданы на необеспеченных или частично обеспеченных условиях
В Азербайджане 60% микрокредитов выданы на необеспеченных или частично обеспеченных условиях
29 марта 2024 г. 16:00
Убытки Atasığorta выросли на 65%
Убытки Atasığorta выросли на 65%
29 марта 2024 г. 14:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi