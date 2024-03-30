Большинство армянских банков прекратило обслуживание карт "Мир"

Банки Армении, которые являются участниками национальной платежной системы Armenian Card (ArCa), в ночь на 30 марта прекратили обслуживание российских карт "Мир".

Банки Армении, которые являются участниками национальной платежной системы Armenian Card (ArCa), в ночь на 30 марта прекратили обслуживание российских карт "Мир".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в кол-центре системы.

"С сегодняшнего дня банки, работающие с нашей системой, перестали обслуживать карты "Мир". В случае необходимости можете обращаться в конкретные банки, которые прекратили принимать вашу карту", - сказал оператор центра ArCa.

Как сообщили две недели назад в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК), НСПК получила официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта банки - участники ArCa прекращают обслуживание карт "Мир". При этом работать с российскими картами в республике продолжит банк "ВТБ Армения" ("дочка" российского ВТБ), который обслуживает карты "Мир" в своей инфраструктуре в полном объеме.