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Большая часть незастрахованных средств в "Муган Банке" принадлежит 1 физическому и 2 юрлицам

Большая часть незастрахованных средств в "Муган Банке" принадлежит 1 физическому и 2 юрлицам Большая часть незастрахованных средств в ОАО "Муган Банк", лицензию которого Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отозвал 19 октября, принадлежит 1 физическому и 2 юридическим лицам.
Финансы
1 ноября 2023 г. 18:16
Большая часть незастрахованных средств в Муган Банке принадлежит 1 физическому и 2 юрлицам

Большая часть незастрахованных средств в ОАО "Муган Банк", лицензию которого Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отозвал 19 октября, принадлежит 1 физическому и 2 юридическим лицам.

Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции председатель ЦБА Талех Казымов.

"В "Муган Банке" было более 100 млн манатов незастрахованных средств. Из них более 70 млн манатов принадлежит физическим лицам, а около 80% - одному лицу. У юридических лиц в банке было более 20 миллионов манатов. И половина этих средств принадлежит двум компаниям", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке “Muğan Bank”dakı sığortasız vəsaitlərin böyük hissəsi 1 fiziki və 2 hüquqi şəxsə məxsusdur

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