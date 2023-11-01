Большая часть незастрахованных средств в "Муган Банке" принадлежит 1 физическому и 2 юрлицам

Большая часть незастрахованных средств в ОАО "Муган Банк", лицензию которого Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отозвал 19 октября, принадлежит 1 физическому и 2 юридическим лицам.

Большая часть незастрахованных средств в ОАО "Муган Банк", лицензию которого Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отозвал 19 октября, принадлежит 1 физическому и 2 юридическим лицам.

Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции председатель ЦБА Талех Казымов.

"В "Муган Банке" было более 100 млн манатов незастрахованных средств. Из них более 70 млн манатов принадлежит физическим лицам, а около 80% - одному лицу. У юридических лиц в банке было более 20 миллионов манатов. И половина этих средств принадлежит двум компаниям", - отметил он.