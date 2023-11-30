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Более половины льготных ипотечных кредитов в Азербайджане получили военнослужащие

Более половины льготных ипотечных кредитов в Азербайджане получили военнослужащие На сегодняшний день 53% льготных кредитов, выданных по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, получили военнослужащие.
Финансы
30 ноября 2023 г. 16:22
Более половины льготных ипотечных кредитов в Азербайджане получили военнослужащие

На сегодняшний день 53% льготных кредитов, выданных по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, получили военнослужащие.

Как сообщает Report, об этом сказал директор департамента ипотечного кредитования фонда Расим Абдуллаев.

По его словам, учителя получили 9% льготных кредитов.

"Фонд регулярно расширяет список людей, которые относятся к льготной категории. В связи с этим в Правила вносятся изменения", - добавил Абдуллаев.

Кроме того, он сообщил, что до сих пор 32% ипотечных кредитов выдавались неженатым лицам, 68% - женатым. Среди получивших льготные кредиты, доля тех, кто работает в государственном секторе, составила 61%, а в негосударственном секторе - 39%.

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