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Более половины крупных госкомпаний не представили финансовую отчетность

Более половины крупных госкомпаний не представили финансовую отчетность Восемь из 13 крупных государственных компаний в Азербайджане не обнародовали финансовую отчетность за 2020 год, сообщает Report.
Финансы
29 июля 2021 г. 12:00
Более половины крупных госкомпаний не представили финансовую отчетность

Восемь из 13 крупных государственных компаний в Азербайджане не обнародовали финансовую отчетность за 2020 год, сообщает Report.

Речь идет об ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", "Азерхалча", "Азеристиликтеджхизат" и "Азерконтракт", а также ЗАО AzerGold, "Азербайджанские железные дороги", "Азербайджанские авиалинии" и "Азербайджанское телевидение и радиовещание".

Остальные 5 крупных госкомпаний - ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана", "Азерэнержи", "Азеришыг" и "Азерсу", а также ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" - представили финансовую отчетность за прошлый год. Из них "Азерэнержи" и "Азерсу" завершили 2020 год с убытком, а остальные - с прибылью.

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Версия на азербайджанском языке İri dövlət şirkətlərinin yarıdan çoxu ötən ilin maliyyə hesabatını verməyib

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