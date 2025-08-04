Более 87% безналичных платежей в Азербайджане пришлось на долю электронной коммерции

Объем безналичных платежей в Азербайджане в июне этого года увеличился на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8 млрд 438,7 млн манатов, из этой суммы 7 млрд 375 млн манатов (87,4%) пришлось на долю электронной коммерции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Платежи на сумму 1 млрд 058 млн манатов были осуществлены через POS-терминалы, а 5 млн манатов - через терминалы самообслуживания.

С начала года сумма безналичных внутренних операций с платежными картами составила 67,1% от объема карточных операций.

Количество платежных карт в Азербайджане по состоянию на 1 июля составило 20 млн 642 тыс. единиц, что на 0,9% больше по сравнению с предыдущим месяцем, на 3,7% больше по сравнению с началом года и на 14,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество дебетовых карт в стране ха последний год увеличилось на 17,1% до 18,524 млн , а количество кредитных карт уменьшилось на 6,9% до 2,118 млн. Объем оборота по этим картам в июне составил соответственно 12,144 млрд манатов (+ 32,6%) и 800 млн манатов (+ 19,6%).

За отчетный период число банкоматов в стране увеличилось на 8,9%, а количество POS-терминалов - на 43%, составив соответственно 3 440 единиц (по Баку - 1 848 единиц) и 139 758 единиц (по Баку - 85 630 единиц).