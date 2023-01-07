Более 78% жителей Азербайджана предпочитают наличный расчет при розничной торговле

78,6% жителей Азербайджана предпочитают расплачиваться наличными на рынках и в магазинах, и только 20,4%, то есть примерно каждый пятый, заявил, что предпочитает расплачиваться карточкой

78,6% жителей Азербайджана предпочитают расплачиваться наличными на рынках и в магазинах, и только 20,4%, то есть примерно каждый пятый, заявил, что предпочитает расплачиваться карточкой.

Как сообщает Report, об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенного Центром социальных исследований (ЦСИ).

Результаты показали, что большинство опрошенных в Азербайджане предпочитают наличный способ оплаты и не хотят полностью отказываться от наличных платежей.

15,7% респондентов со средним образованием и 31,9% респондентов с высшим образованием заявили, что предпочитают оплату картой. Согласно результатам, безналичный расчет за товары при розничной торговле предпочитает каждый четвертый (26,1%) опрошенный в возрасте от 18 до 24 лет, 22,6% опрошенных в возрастной группе 35-44 года и 14,1% - в возрастной группе 55-64 года.

О предпочтении наличной формы оплаты при расчетах за товары на рынке и в магазинах заявили 65,9% работающих в государственном секторе, 73,7% занятых в частном секторе и 89,4% занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью.

Отметим, что опрос проводился в форме телефонных интервью среди 384 человек старше 18 лет на основе соблюдения принципов добровольности и анонимности. Опрос охватил 12 экономических районов страны.