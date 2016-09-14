Более 70% залогового имущества банков приходится на недвижимость

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В настоящее время в Азербайджане действует более 200 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), 70% из них приходится на долю торговли, обслуживания и транспортного сектора.

Как сообщает Report, это заявил в своем выступлении президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев на проходящем в Баку мероприятии “Реформа обременения движимого имущества”.

По его словам, большинство МСП в Азербайджане используют в качестве залога недвижимость: "Недвижимое имущество составляет малую часть, примерно 22% имеющихся активов МСП. Кредиторы же требуют недвижимое имущество в качестве залога. Более 70% залогового имущества банков и других финансовых институтов приходится на недвижимость".