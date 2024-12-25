Более 70% квартир MİDA приобретены за счет льготной ипотеки

Свыше 70% квартир, реализованных Государственным агентством жилищного строительства (MİDA), были куплены за счет льготных ипотечных кредитов, оформленных через Ипотечный и кредитный гарантийный фонд.

Свыше 70% квартир, реализованных Государственным агентством жилищного строительства (MİDA), были куплены за счет льготных ипотечных кредитов, оформленных через Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд.

Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента ипотечного кредитования Фонда Расим Абдуллаев на семинаре "Жилищное финансирование и инструменты поддержки предпринимательства".

С 2018 года Фонд предоставил 4 802 гражданам льготные ипотечные кредиты на общую сумму 233,1 млн манатов, а также 82 обычных ипотечных кредита на сумму 3,6 млн манатов для покупки квартир, реализуемых MİDA.

Кроме того, в прошлом году государственные гарантии были выданы на 147 ипотечных кредитов на сумму 14,3 млн манатов, а в этом году - на 266 кредитов общей суммой 27,5 млн манатов.