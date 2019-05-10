Сахиб Алекберов: Некоторые сельхозпроизводители не представляют отчетность, что является нарушением законодательства - ЭКСКЛЮЗИВ

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Более 20 лет сельскохозяйственный сектор Азербайджана освобожден от налогов, исключая земельный налог. Эти льготы привели к тому, что некоторые производители сельхозпродукции перестали представлять отчетность, что является нарушением законодательства.

Об этом сообщил Report заместитель министра по налогам Сахиб Алекберов.

"В связи с этим предусмотрены серьезные санкции. Хотя эти санкции будут применяться к сельскохозяйственному сектору с 1 января 2020 года, однако уже сегодня мы пытаемся объяснить им, что следует привести в порядок вопросы, связанные с отчетностью", - сказал замминистра, добавив, что освобождение производителей сельхозпродукции от налогообложения, не означает, что те, кто продает их также освобождены от уплаты налогов.

"Для правильного учета производители сельхозпродукции должны показывать то, что произвели, чтобы не создавать условия для уклонения от налогов для других участников этой цепочки", - добавил С.Алекберов.

Отметим, что льготы для производителей сельскохозяйственной продукции введены в 1999 году сроком на 5 лет и продлевались уже 4 раза. Они остаются в силе до 2024 года.