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Более 15% акционерных обществ в Азербайджане не прошли аудит в 2024 году

Более 15% акционерных обществ в Азербайджане не прошли аудит в 2024 году Более 15% акционерных обществ в Азербайджане не прошли аудит в 2024 году
Финансы
10 июня 2025 г. 11:55
Более 15% акционерных обществ в Азербайджане не прошли аудит в 2024 году

В прошлом году 15,4% акционерных обществ в Азербайджане не прошли обязательный аудит, несмотря на то, что являлись субъектами аудиторской проверки.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Палаты аудиторов.

В 2024 году в стране насчитывалось 403 акционерных общества, подлежащих обязательному аудиту, что на 6,9 % больше, чем в 2023 году. Из них аудит прошла 341 компания (84,6 %).

В то же время обязательному аудиту подлежали 3 368 обществ с ограниченной ответственностью, что на 17,7% больше по сравнению с предыдущим годом. Однако лишь 1 984 из них (58,9%) прошли аудит. Таким образом, 41,1% ООО не были проверены.

Из 1 436 муниципалитетов аудит прошли 709 (49,4%), 50,6% остались вне контроля. Среди 50 политических партий аудит прошли лишь 15, что составляет 30%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən il səhmdar cəmiyyətlərinin 15%-dən çoxu auditdən keçməyib

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