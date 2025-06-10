Более 15% акционерных обществ в Азербайджане не прошли аудит в 2024 году

Более 15% акционерных обществ в Азербайджане не прошли аудит в 2024 году

В прошлом году 15,4% акционерных обществ в Азербайджане не прошли обязательный аудит, несмотря на то, что являлись субъектами аудиторской проверки.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Палаты аудиторов.

В 2024 году в стране насчитывалось 403 акционерных общества, подлежащих обязательному аудиту, что на 6,9 % больше, чем в 2023 году. Из них аудит прошла 341 компания (84,6 %).

В то же время обязательному аудиту подлежали 3 368 обществ с ограниченной ответственностью, что на 17,7% больше по сравнению с предыдущим годом. Однако лишь 1 984 из них (58,9%) прошли аудит. Таким образом, 41,1% ООО не были проверены.

Из 1 436 муниципалитетов аудит прошли 709 (49,4%), 50,6% остались вне контроля. Среди 50 политических партий аудит прошли лишь 15, что составляет 30%.