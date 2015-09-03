​Большинство западных индексов повысилось

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ 2 сентября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 1,59% и составил 16 351,38 пунктов, индекс S&P 500 - на 1,83% - до 1 948,86 пунктов, Nasdaq - на 2,46% - до 4 749,98 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 0,41% - до 6 083,31 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 0,30% - до 4 554,32 пунктов, германский DAX - на 0,32% - до 10 048,05 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,50% и составила 1 132,60 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1215 (+0,59%).