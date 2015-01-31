Большинство западных индексов подешевели

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ 30 января на американском фондовом рынке индекс Dow Jones понизился на 1,45% и составил 17 164,95 пункта, индекс S&P 500 на 1,30% - до 1 994,99 пункта, а Nasdaq упал на 1,03% - до 4 635,24 пункта.

Как сообщает Report, 30 января на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 упал на 0,90% - до 6 749,40 пункта, Германский DAX подешевел на 0,41% - до 10 694,32 пункта, французский индекс CAC-40 понизился на 0,59% - до 4 604,25 пункта.

Утром на COMEX стоимость унции золота подорожала на 1,77% и составила 1 283,00 долларов, курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1305 доллара (-0,1%).