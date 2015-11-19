Большинство западных фондовых индексов выросло

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ 18 ноября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 1,42% и составил 17 737,16 пунктов, индекс S&P 500 - на 1,62% - до 2 083,53 пунктов, Nasdaq вырос на 1,79% - до 5 075,20 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 0,16% - до 6278,97 пунктов, французский индекс CAC-40 снизился на 0,62% - до 4906,72 пунктов, германский DAX - на 0,10% - до 10 959,95 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 0,72% и составила 1 076,10 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0704 (+0,41%).