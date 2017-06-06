Большинство политических партий Азербайджана уклоняются от обязательного аудита

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ В 2016 году аудит прошли 1 522 (2,3%) из 67 522 объектов обязательного аудита.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату аудиторов.

В 2015 году эта цифра составила 1 770, что равно 2,7% объектов обязательного аудита. Иными словами, число прошедших аудит субъектов хозяйствования сократилось на 0,4%.

Процент прохождения аудита акционерными обществами в прошлом году снизился до 16,2% с 18,4%, обществами с ограниченной ответственностью - до 0,8% с 1,2%, муниципалитетами вырос до 41,1% с 37,2%. Это соотношение по банкам и страховым компаниям (100%), а также политическим партиям (21,8%) осталось неизменным.

В 2016 году по заключенным договорам выполнено 2 663 проверки на 47,706 млн манатов. За отчетный период с субъектами хозяйствования заключено 3 540 договоров на 56,862 млн манатов.