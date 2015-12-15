​Большинство фондовых индексов снизилось

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ 14 декабря на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 0,60% и составил 17 368,50 пунктов, индекс S&P 500 снизился на 0,48% - до 2 021,94 пунктов, Nasdaq вырос на 0,38% - до 4 952,47 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 1,32% - до 5 874,06 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 1,68% - до 4 473,07 пунктов, германский DAX - на 1,94% - до 10 139,34 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,01% и составила 1 063,30 долларов. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1020 (+0,25%).