​Большинство европейских индексов выросло

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ 17 декабря на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 1,43% и составил 17 495,84 пунктов, индекс S&P 500 снизился на 1,50% - до 2 041,89 пунктов, Nasdaq снизился на 1,35% - до 5 002,56 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 0,68% - до 6 102,54 пунктов, французский индекс CAC-40 вырос на 1,14% - до 4 677,54 пунктов, германский DAX вырос на 2,57% - до 10 738,12 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 1,26% и составила 1 053,40 долларов. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0848 (+0,02%).