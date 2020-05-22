​Богатейшие американцы во время пандемии увеличили состояние

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Американские миллиардеры значительно увеличили свое состояние на фоне пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в исследовании Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies.

За период с 18 марта по 19 мая люди из списка "600 плюс богатейших жителей США" суммарно заработали 434 млрд долларов США. При этом в марте в стране насчитывалось 614 миллиардеров, в мае – уже 630.

Больше всего на пандемии заработали глава Amazon Джефф Безос (+34,6 млрд долларов США), основатель Facebook Марк Цукерберг (+25,3 млрд долларов США), создатель Microsoft Билл Гейтс (+8 млрд долларов США), сооснователь Oracle Ларри Эллисон (+7 млрд долларов США), руководитель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (+564 млн долларов США).

В целом, наибольших успехов достигли владельцы компаний технологического сектора, так как из-за введенного по всему миру режима изоляции ряд процессов перенесли в онлайн-формат.