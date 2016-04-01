Богатейший банкир мира обвинен в коррупции

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Прокуратура Бразилии обвинила богатейшего банкира мира Джозефа Сафра в коррупции. Как сообщает Report со ссылкой на Forbes, об этом говорится в заявлении ведомства.

Он подозревается в причастности к схеме по уходу от уплаты налогов. По данным прокуратуры, руководство его банковской группы Safra Group планировало дать взяток на общую сумму 15,3 млн. долларов США для того, чтобы не доплатить налогов на 1,8 млрд. долларов.

В Safra Group отвергли обвинения, назвав их "необоснованными".

По данным рейтинга журнала Fortune, Сафра является самым богатым банкиром в мире. Его состояние оценивается в 18,6 млрд. долларов.