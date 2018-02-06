Богатейшие люди мира обеднели на 114 млрд долларов за день

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ После падения американского фондового рынка 500 богатейших людей мира потеряли 114 млрд долларов. Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом сообщается в материалах Bloomberg.

Самые большие потери понес глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет – его состояние уменьшилось на 5,1 млрд долларов. На втором месте расположился основатель Facebook Inc Марк Цукерберг, который потерял 3,6 млрд долларов. Третье место занял основатель компании Amazon Джефф Безос, чей капитал сократился на 3,3 млрд долларов.

Вслед за ними следуют Ларри Пейдж и Сергей Брин (Google), потерявшие по 2,3 млрд долларов, Билл Гейтс (Microsoft) - 2,25 млрд долларов.

Отметим, что вчера фондовые индексы США упали на 3,8-4,6%.