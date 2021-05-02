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Богатейшие американцы при Байдене увеличили свое состояние

Богатейшие американцы при Байдене увеличили свое состояние Состояние 100 богатейших американцев за первые 100 дней президентского срока Джо Байдена увеличилось на 195 млрд долларов США
Финансы
2 мая 2021 г. 07:50
Богатейшие американцы при Байдене увеличили свое состояние

Состояние 100 богатейших американцев за первые 100 дней президентского срока Джо Байдена увеличилось на 195 млрд долларов США.

Как передает Report, такие результаты подсчетов приводит агентство Bloomberg.

Общее состояние 100 богатейших граждан США к 30 апреля достигло объема 2,9 трлн, увеличившись на 195 млрд долларов США со дня инаугурации Байдена 20 января. При этом совокупное состояние 50 процентов граждан страны с наиболее низкими доходами составляет всего 2,5 трлн долларов США.

Основная причина столь заметного и быстрого обогащения - рост бирж на фоне распространения вакцинации и преодоления пандемии коронавируса. Основные биржевые индексы растут почти беспрерывно с февраля, преодолевая один рекордный показатель за другим.

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