Богатейшие американцы не уплачивают примерно $163 млрд налогов ежегодно

Ежегодно богатые американцы недоплачивают налогов на 163 млрд долларов США.
Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Как отмечается, разница между налогами, которые граждане должны были заплатить и теми, которые были фактически собраны, составляет 600 млрд долларов США. В течение следующего десятилетия эта цифра достигнет совокупно 7 трлн долларов США.
Для борьбы с неплательщиками налогов в США планируют вложить 80 млрд долларов с целью модернизации Налогового управления. Только эта мера должна помочь увеличить сборы налогов на 320 млрд долларов в ближайшие 10 лет.
В целом же, правительство страны за счет различных мер намерено увеличить сборы на 1,6 трлн долларов США.