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Boeing привлекает от группы банков $10 млрд

Boeing привлекает от группы банков $10 млрд Boeing Co. заключила соглашение с группой банков о привлечении кредита на сумму $10 млрд.
Финансы
15 октября 2024 г. 15:46
Boeing привлекает от группы банков $10 млрд

Boeing Co. заключила соглашение с группой банков о привлечении кредита на сумму 10 млрд долларов.

Как передает Report об этом сообщает Интерфакс.

В сообщении компании отмечается, что BofA Securities, Citibank NA, Goldman Sachs Lending Partners LLC и JPMorgan Chase Bank NA являются организаторами кредита.

Участники рынка ожидали, что авиастроительная компания привлечет капитал за счет размещения акций, чтобы поддержать свой баланс и оборотный капитал, а также рефинансировать долговые обязательства, однако она приняла решение обратиться к банкам, отмечает Market Watch.

Соглашение должно ослабить опасения инвесторов в отношении возможных проблем с ликвидностью в компании.

Акции Boeing прибавляют в цене 0,3% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 42,8%.

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