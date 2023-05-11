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BNP Paribas прекратила финансировать новые нефтегазовые проекты

BNP Paribas прекратила финансировать новые нефтегазовые проекты Французская банковско-финансовая группа BNP Paribas больше не будет предоставлять финансирование для разработки новых нефтяных и газовых месторождений.
Финансы
11 мая 2023 г. 15:57
BNP Paribas прекратила финансировать новые нефтегазовые проекты

Французская банковско-финансовая группа BNP Paribas больше не будет предоставлять финансирование для разработки новых нефтяных и газовых месторождений.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте организации.

"Банк BNP Paribas больше не предоставляет финансирования, нацеленного на проекты по разработке новых нефтяных или газовых месторождений, какими бы ни были условия финансирования, и соответственно обновил свою секторальную политику", - сказано в сообщении.

Отмечается, что организация привержена поставленной цели увеличить долю финансирования низкоуглеродных проектов в энергетическом секторе до 80%.

BNP Paribas образован в 2000 году в результате слияния Banque Nationale de Paris (BNP) и инвестиционного банка Paribas.

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Версия на азербайджанском языке “BNP Paribas” yeni neft-qaz layihələrinin maliyyələşdirilməsini dayandırıb
Версия на английском языке BNP Paribas stops financing new oil and gas projects

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