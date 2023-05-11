BNP Paribas прекратила финансировать новые нефтегазовые проекты

Французская банковско-финансовая группа BNP Paribas больше не будет предоставлять финансирование для разработки новых нефтяных и газовых месторождений.

Французская банковско-финансовая группа BNP Paribas больше не будет предоставлять финансирование для разработки новых нефтяных и газовых месторождений.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте организации.

"Банк BNP Paribas больше не предоставляет финансирования, нацеленного на проекты по разработке новых нефтяных или газовых месторождений, какими бы ни были условия финансирования, и соответственно обновил свою секторальную политику", - сказано в сообщении.

Отмечается, что организация привержена поставленной цели увеличить долю финансирования низкоуглеродных проектов в энергетическом секторе до 80%.

BNP Paribas образован в 2000 году в результате слияния Banque Nationale de Paris (BNP) и инвестиционного банка Paribas.