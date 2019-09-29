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Bloomberg: Вашингтон не намерен запрещать торги акциями китайских компаний на биржах США

Bloomberg: Вашингтон не намерен запрещать торги акциями китайских

Министерство финансов США не планирует исключать китайские компании из списков частных предприятий, акции которых торгуются на американских фондовых биржах. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg.

"Администрация в настоящее время не рассматривает планов блокирования допуска ценных бумаг китайских компаний на фондовые биржи США", - приводится в материале комментарий представителя Минфина США Моники Кроули.

В пятницу агентство выступило с утверждением, что Вашингтон рассматривает возможность принятия мер по ограничению поступления американских инвестиций в китайскую экономику. 

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