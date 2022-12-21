Bloomberg: Валюты Таджикистана, Грузии, Армении подскочили из-за переезда россиян

Эмиграция россиян на фоне вооруженного конфликта в Украине вывела валюты бывших советских республик на первое место в мировых рейтингах в этом году.

Эмиграция россиян на фоне вооруженного конфликта в Украине вывела валюты бывших советских республик на первое место в мировых рейтингах в этом году.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Национальные валюты Таджикистана, Грузии и Армении показали наибольший рост по отношению к доллару. С февраля там обосновались десятки тысяч граждан России, которые привезли с собой сбережения, эквивалентные миллиардам долларов.

Это привело к тому, что грузинский лари и таджикский сомони укрепились более чем на 16% и 10% соответственно, опередив рост российского рубля, а армянский драм вырос более чем на 22% по отношению к доллару.

По данным Национального банка Грузии, эмиграция россиян спровоцировала пятикратное увеличение денежных переводов, поступающих из РФ в этом году, что составляет более 60% от всех переводов и превышает 1,75 млрд долларов. Переводы в Армению за 10 месяцев текущего года составили 2,8 млрд долларов, что почти в 4 раза больше по сравнению с тем же периодом 2021 года. В октябре они достигли самого высокого уровня минимум с 2004 года, сообщил Центробанк Армении.

Казахстан, население которого составляет около 19 млн человек, что примерно в 6 раз больше, чем в Армении и Грузии, также стал популярным у россиян направлением. Однако тенге, как прогнозирует агентство, может завершить год с потерями.

Ожидалось, что граничащие с Россией страны пострадают, поскольку их крупнейший торговый партнер оказался под санкциями. Вопреки ожиданиям огромный приток капитала повысил их валютные резервы и улучшил баланс текущих операций. Экономика Армении росла двузначными числами во втором и третьем кварталах 2022 года, в то время как экономика Грузии продемонстрировала почти 10%-й рост за три месяца до сентября.

В Таджикистане денежные переводы выросли не менее чем на 50% в первом полугодии, что позволило экономике страны, не имеющей выхода к морю, вырасти на 7% в этом году по сравнению с более ранними прогнозами в 4-5%.

Отметим, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, после чего граждане страны, в частности мужчины, начали массово покидать территорию РФ.