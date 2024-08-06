Bloomberg спрогнозировало дальнейший обвал бирж

Мировая экономика на данный момент находится на грани распада, кризис еще не окончен.
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"Если распродажу не контролировать достаточно долго, это может сломать шестеренки финансовой системы, замедлить кредитование и стать последней каплей, толкающей мировую экономику в рецессию, которой многие теперь опасаются", - отмечает агентство.
Financial Times отмечает, что инвесторы вывели с мировых фондов больше 6 трлн долларов - глобальная распродажа была вызвана паническим состоянием инвесторов в связи с бездеятельностью Федеральной резервной системы США.
Эксперты считают, что крупнейшие акционеры в попытке удержать прибыль начали переводить средства в гособлигации, которые на данный момент выглядят надежнее акций техногигантов, ставки на которых, в частности связанные с искусственным интеллектом, провалились.
"Я думаю, что инвесторы расстроены, поскольку те обещания развивать искусственный интеллект не оправдали ожидания, в результате этого мы видим замедление в продажах продуктов для искусственного интеллекта, что сильно ударило по IT-индустрии", - добавил в свою очередь экономист Энди Липоу.