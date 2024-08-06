Bloomberg спрогнозировало дальнейший обвал бирж

Мировая экономика на данный момент находится на грани распада, кризис еще не окончен.

Мировая экономика на данный момент находится на грани распада, кризис еще не окончен.

Как передает Report , об этом заявило агентство Bloomberg.

"Если распродажу не контролировать достаточно долго, это может сломать шестеренки финансовой системы, замедлить кредитование и стать последней каплей, толкающей мировую экономику в рецессию, которой многие теперь опасаются", - отмечает агентство.

Financial Times отмечает, что инвесторы вывели с мировых фондов больше 6 трлн долларов - глобальная распродажа была вызвана паническим состоянием инвесторов в связи с бездеятельностью Федеральной резервной системы США.

Эксперты считают, что крупнейшие акционеры в попытке удержать прибыль начали переводить средства в гособлигации, которые на данный момент выглядят надежнее акций техногигантов, ставки на которых, в частности связанные с искусственным интеллектом, провалились.

"Я думаю, что инвесторы расстроены, поскольку те обещания развивать искусственный интеллект не оправдали ожидания, в результате этого мы видим замедление в продажах продуктов для искусственного интеллекта, что сильно ударило по IT-индустрии", - добавил в свою очередь экономист Энди Липоу.