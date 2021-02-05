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Bloomberg счел биткоин непригодным для хранения денег

Bloomberg счел биткоин непригодным для хранения денег Исключительно высокая волатильность биткоина не дает ему возможности стать платежным средством. Кроме того, она делает криптовалюту непригодной для хранения денег, считают в инвестиционном банке Goldman Sachs.
Финансы
5 февраля 2021 г. 08:49
Bloomberg счел биткоин непригодным для хранения денег

Исключительно высокая волатильность биткоина не дает ему возможности стать платежным средством. Кроме того, она делает криптовалюту непригодной для хранения денег, считают в инвестиционном банке Goldman Sachs.

Как передает Report, издание Bloomberg приводит слова главы инвестиционно-стратегической группы банка Шармины Моссавер-Рахмани. Она отмечает, что биткоин - это эфемерная валюта, долгосрочная волатильность которой превышает 80 процентов.

При этом финансист признала, что в последние годы в биткоин активно инвестируют.

Ранее сообщалось, что цена биткоина резко взлетела вверх после того, как американский бизнесмен Илон Маск поставил на своей странице в Twitter соответствующий хештег.

Цена биткоина поднялась на 18,39% и составила 37,420 долларов США.

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