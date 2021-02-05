Bloomberg счел биткоин непригодным для хранения денег

Исключительно высокая волатильность биткоина не дает ему возможности стать платежным средством. Кроме того, она делает криптовалюту непригодной для хранения денег, считают в инвестиционном банке Goldman Sachs.

Исключительно высокая волатильность биткоина не дает ему возможности стать платежным средством. Кроме того, она делает криптовалюту непригодной для хранения денег, считают в инвестиционном банке Goldman Sachs.

Как передает Report, издание Bloomberg приводит слова главы инвестиционно-стратегической группы банка Шармины Моссавер-Рахмани. Она отмечает, что биткоин - это эфемерная валюта, долгосрочная волатильность которой превышает 80 процентов.

При этом финансист признала, что в последние годы в биткоин активно инвестируют.

Ранее сообщалось, что цена биткоина резко взлетела вверх после того, как американский бизнесмен Илон Маск поставил на своей странице в Twitter соответствующий хештег.

Цена биткоина поднялась на 18,39% и составила 37,420 долларов США.