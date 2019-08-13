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Bloomberg: Рост доллара - катализатор рецессии в США и мире

Bloomberg: Рост доллара - угроза экономики США

Стремительный рост доллара наносит урон американской экономике. Как сообщает Report, об этом пишет Bloomberg. 

Некоторые участники рынка опасаются, что это может вызвать рецессию.

Отмечается, что укрепление курса доллара имеет тенденцию негативно сказываться на прибыли транснациональных компаний США, а также повышает затраты для иностранных корпораций, имеющих долговые обязательства на триллионы долларов.

В частности, негативное влияние доллара ощущают на себе такие компании, как Coca-Cola, Caterpillar, Boeing. Экономисты считают, что любое дальнейшее укрепление американской валюты может стать вызовом для мировой экономики.

Morgan Stanley и Brandywine Global Investment Management видят в динамике доллара потенциальный катализатор следующей рецессии в США и мире и прогнозируют обвал курса на 25 процентов в течение ближайших пяти лет.

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