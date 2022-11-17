Bloomberg: Россию ожидает рецессия до третьего квартала 2023 года

Экономический спад в России будет наблюдаться до третьего квартала 2023 года. За первые три месяца следующего года ВВП РФ может упасть более чем на 8%.

Экономический спад в России будет наблюдаться до третьего квартала 2023 года. За первые три месяца следующего года ВВП РФ может упасть более чем на 8%.

Как передает Report, к таким выводам пришли аналитики Bloomberg Economics.

По данным агентства, резкий спад экономики начнется уже в текущем квартале и продолжится первые три месяца следующего года. Рост российского ВВП следует ожидать только после третьего квартала 2023 года, считают эксперты издания. Они прогнозируют сокращение ВВП в 2022 году на 3,5% и на 2% в 2023 году. В агентстве ожидают, что правительство России свернет некоторые меры поддержки спроса и строительства.

Издание также ссылается на отчет экономистов Morgan Stanley. Они считают, что российская экономика переживает вынужденную трансформацию с заменой современных технологий на устаревшие, что приводит к затяжной рецессии и снижает потенциальный рост.

В России под действием санкций продолжат сокращаться энергетический сектор и обрабатывающая промышленность. Также некоторые инструменты стимуляции внутреннего спроса в скором времени будут исчерпаны. Речь, например, идет о неизбирательных ипотечных субсидиях.

По данным "Коммерсант", Росстат оценил снижение ВВП в третьем квартале текущего года в 4%. Минэкономики до этого прогнозировало падение ВВП в третьем квартале на 4,4%.

Ранее Центробанк опубликовал доклад о денежно-кредитной политике, согласно которому экономическая ситуация в стране может ухудшиться из-за «эффекта накопленных проблем». ЦБ предполагает, что введенные в отношении российской экономики ограничения сохранят свое действие, а процесс адаптации экономики к ним может занять до полутора лет. По оценкам регулятора, падение ВВП в четвертом квартале текущего года может составить 7%.