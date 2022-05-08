Bloomberg: риск дефолта в России сохраняется из-за санкций

Россия выплатила деньги по двум облигациям, но риск дефолта в стране пока сохраняется из-за санкций.

Россия выплатила деньги по двум облигациям, но риск дефолта в стране пока сохраняется из-за санкций.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, из-за жестких санкций, которые вводят западные страны, инвесторы не могут понять, получат ли они причитающиеся им будущие платежи. Ограничения сильно усложнили перевод денег, затруднив и заблокировав движение средств, отмечают эксперты.

По мнению основателя французской консалтинговой фирмы EM Conseil Елены Дейли, дело не только в предстоящих платежах по обслуживанию долга, но и необходимости финансировать военную операцию в Украине и жизненно важный импорт.

Генеральная лицензия 9A США, с помощью которой можно перечислять платежи по облигациям инвесторам, должна быть отозвана 25 мая, за два дня до наступления срока погашения купонов на сумму около 100 млн долларов США. Если казначейство США продлит отказ, Россия сможет продолжать платить через свои банки, не находящиеся под санкциями, пока у нее есть доллары и другие валюты, доступные внутри страны.

Как отмечает агентство, США используют это как способ заставить Россию потратить местные сбережения. Но на данный момент у Москвы много наличных денег благодаря продаже нефти, газа и других сырьевых товаров.