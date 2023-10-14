Bloomberg: Расширение конфликта в Израиле спровоцирует глобальную рецессию

Конфликт в Израиле приведет к тяжелым потрясениям в мировой экономике в случае расширения географии.

Конфликт в Израиле приведет к тяжелым потрясениям в мировой экономике в случае расширения географии.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

"Подобно прежним войнам на Ближнем Востоке, конфликт между Израилем и ХАМАС может подорвать мировую экономику и даже спровоцировать рецессию, если в него вступят больше стран", - говорится в статье.

Журналисты отметили, что Ближний Восток является важнейшим поставщиком энергоносителей и ключевым морским путем. Из-за этого конфликт в этом регионе "может вызвать потрясения по всему миру".

В публикации отмечается, что мировая экономика уязвима, так как еще не восстановилась после всплеска инфляции из-за войны в Украине. Авторы уверены, что война в нефтедобывающем регионе вновь разгонит инфляцию.