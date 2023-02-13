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Bloomberg: Работу Стамбульской фондовой биржи пока не возобновят

Bloomberg: Работу Стамбульской фондовой биржи пока не возобновят Приостановка торгов на Стамбульской фондовой бирже (Borsa Istanbul) в связи с землетрясением может быть продлена.
Финансы
13 февраля 2023 г. 16:12
Bloomberg: Работу Стамбульской фондовой биржи пока не возобновят

Приостановка торгов на Стамбульской фондовой бирже (Borsa Istanbul) в связи с землетрясением может быть продлена.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Турецкие официальные лица рассматривают продление закрытия фондовый биржи Стамбула после среды…. Рыночные регуляторы могут отложить восстановление торгов после первоначально объявленного 15 февраля", - сообщили агентству два источника.

Окончательного решения при этом пока не принято, отметили источники, которые отказались давать дополнительные детали о том, какие варианты обсуждаются.

Биржа Стамбула 8 февраля временно приостановила торги, затем закрытие было продлено до вечера 14 февраля, при этом совершенные в день закрытия сделки были аннулированы.

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Версия на английском языке Turkiye weighs extending stock-market closure as quake toll rises

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