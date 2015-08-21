​Bloomberg прогнозирует девальвацию еще 10 национальных валют

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Эксперты агентства Bloomberg считают, что вслед за девальвацией казахстанского тенге (на 26% в четверг) падение ждет еще 10 мировых валют, в том числе в странах бывшего СССР.

Как сообщает Report, по мнению аналитиков, снижение курса российского рубля особенно влияет на страны постсоветского пространства, имеющих тесные торговые связи с РФ. Так, эксперты считают возможной девальвацию армянского драма. За последний год эта валюта потеряла в цене 15%, тогда как падение рубля составило 46%.

Кроме того, падение казахстанского тенге может негативно сказаться на валютах Таджикистана и Туркменистана. Прогнозируется снижение стоимости туркменского маната на 20% в ближайшие полгода. Таджикский сомони может упасть на 10-20%. Ожидается и падение киргизского сома.

Не исключено также снижения риала - валюты Саудовской Аравии. Аналитики указывают, что у властей этой страны достаточно резервов для удержания курса, однако спекулянты могут сделать ставку на падение нефтяных цен. Эта же причина может привести к снижению на 20% стоимости нигерийской найры.

В целом ряде стран девальвация возможна по политическим причинам. Так, эксперты считают, что нестабильная ситуация в Египте может привести к падению курса фунта на 22% в ближайшие 12 месяцев. Проблемы ждут и турецкую лиру вследствие возможного проведения досрочных парламентских выборов в этой стране.

Тесные внешнеторговые связи с Китаем Замбии могут затронуть национальную валюту этой страны квачу, а снижение валютных резервов негативно скажется на курсе малайзийского ринггита, опустившегося до минимального показателя за последние 17 лет.

Наблюдатели также предсказывают падение валюты Ганы - седи. В качестве причины называется целый комплекс факторов падение цен на нефть, резкий рост инфляции, а также увеличившийся внешний долг.



