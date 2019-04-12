​Bloomberg назвал сумму ущерба британских компаний из-за Brexit

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Расходы шести крупнейших британских компаний из-за Brexit составляют около 348 миллионов фунтов (456,3 миллионов долларов), передает Report со ссылкой на Bloomberg.

Bloomberg подсчитал расходы таких компаний, как Королевский банк Шотландии (RBS), банк HSBC, лондонская страховая компания Hiscox, лоукостер EasyJet, производитель лекарств AstraZeneca и компания Babcock - инженерный и оборонный подрядчик.

Отмечается, что компании вынуждены идти на дополнительные траты, которые оцениваются в миллионы фунтов стерлингов, на фоне ближайшего выхода Великобритании из Европейского союза. В агентстве считают, что страну ожидают еще шесть месяцев неопределенности, поэтому компании готовятся к наихудшему сценарию "хаотичного" Brexit без сделки.