Bloomberg: МВФ существенно понизит следующий прогноз роста глобальной экономики

Международный валютный фонд планирует "существенно понизить" прогноз глобального экономического роста в своем следующем отчете.

Международный валютный фонд планирует "существенно понизить" прогноз глобального экономического роста в своем следующем отчете.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, об этом сказала директор департамента МВФ по вопросам стратегии, политики и анализа Джейла Пазарбашиоглу по итогам саммита "финансовой двадцатки" в Индонезии.

По ее словам, политикам "стало гораздо сложнее" выработать стратегию в нынешних условиях роста цен на продовольствие и энергоресурсы, сокращения притока капитала на развивающиеся рынки, продолжающейся пандемии и замедления роста экономики Китая. "Удар идет за ударом, и это действительно бьет по мировой экономике. Мы существенно понизим наш прогноз", - сказала она.

МВФ уже понизил ожидания от роста мировой экономики в этом году с 4,4% до 3,6% в апрельском отчете. Новый прогноз должен быть выпущен в текущем месяце. Bloomberg отмечает, что у руководителей финансовых ведомств стран Группы двадцати и других государств остается все меньше вариантов действия, чтобы избежать растущих рисков. Это касается и центробанков, которые в текущих условиях ищут правильный ответ на рост цен и инфляцию.

"Приземлиться мягко становится все сложнее. Это все еще осуществимо, но не очень просто. Там, где центробанки проводят быструю и решительную денежно-кредитную политику и заранее реагируют на инфляцию, это больше способствует мягкой посадке", - цитирует Bloomberg руководителя отдела исследований Банка международных расчетов Хен Сон Шина. В то же время Индонезия, как напоминает агентство, в отличие от многих стран сохранила учетную ставку на рекордно низком уровне. Власти считают, что слишком резкое и раннее повышение ставок может привести к тому, что страна, недавно вышедшая из рецессии, вызванной пандемией, вместо этого погрузится в стагфляцию.