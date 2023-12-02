Bloomberg: Министр по госрасходам Ирландии хочет возглавить МВФ

Министр по горасходам Ирландии Паскаль Донохью рассматривает возможность возглавить Международный валютный фонд (МВФ).

Министр по горасходам Ирландии Паскаль Донохью рассматривает возможность возглавить Международный валютный фонд (МВФ).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Bloomberg.

Cрок полномочий действующей главы МВФ Кристалины Георгиевой истекает в сентябре 2024 года. Пока неизвестно, планирует ли она выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

По данным агентства, еще никто не выдвинул кандидатуру на должность главы МВФ, но П.Донохью ведет предварительные переговоры по этому вопросу.