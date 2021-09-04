Bloomberg Intelligence: Биткоин может стать глобальным резервным активом

Биткоин может стать глобальным резервным активом, дополняющим доллар США

Биткоин может стать глобальным резервным активом, дополняющим доллар США.

Как передает Report, об этом сказал ведущий стратег Bloomberg Intelligence по сырьевым товарам Майк МакГлоун.

По его словам, биткоин и Ethereum находятся на пути к отметкам в 100 тыс. и 5 тыс. долларов США соответственно.

Инвестиционные портфели, в которых нет биткоина или эфира, считает аналитик, являются своего рода незащищенными. По этой причине он указывает на необходимость комбинации вышеуказанных криптовалют с золотом и облигациями.

"Мы верим, что биткоин представляет цифровое будущее", - добавил М.МакГлоун.

Отметим, что по состоянию на 21:00 по бакинскому времени, стоимость биткоина в настоящее время составляет 49 708,87 долларов США, а эфира – 3 882,82 долларов США.