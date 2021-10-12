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Bloomberg: Георгиева сохранит за собой пост главы МВФ

Bloomberg: Георгиева сохранит за собой пост главы МВФ США заявили Исполнительному совету Международного валютного фонда (МВФ), что не намерены добиваться отставки главы этой организации Кристалины Георгиевой из-за скандала вокруг аудиторского отчета американской компании WilmerHale, посвященного докладу Всем
Финансы
12 октября 2021 г. 06:39
Bloomberg: Георгиева сохранит за собой пост главы МВФ
Кристалина Георгиева

США заявили Исполнительному совету Международного валютного фонда (МВФ), что не намерены добиваться отставки главы этой организации Кристалины Георгиевой из-за скандала вокруг аудиторского отчета американской компании WilmerHale, посвященного докладу Всемирного банка (ВБ) Doing Business за 2018 год.

Как передает Report, об этом пишет со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

В результате Георгиева по итогам проведенного руководством фонда расследования обвинений в ее адрес, вероятнее всего, останется на посту директора-распорядителя МВФ, который она занимает с осени 2019 года. В свою очередь агентство Reuters также со ссылкой на источники сообщает, что Исполнительный совет МВФ уже принял решение и в скором времени опубликует заявление в поддержку Георгиевой.

Представленный в сентябре отчет WilmerHale содержит критику в адрес Георгиевой, которая в 2018 году была исполнительным директором ВБ. Авторы документа пришли к выводу, что сотрудники ВБ допускали различные нарушения при составлении рейтинга Doing Business.

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