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Bloomberg Commodity Spot Index близится к 62-летнему рекорду

Bloomberg Commodity Spot Index близится к 62-летнему рекорду Сводный сырьевой индекс Bloomberg Commodity Spot Index (BCSI), учитывающий котировки 23 биржевых товаров, на пути к сильнейшему недельному росту с 1960 года.
Финансы
3 марта 2022 г. 17:14
Bloomberg Commodity Spot Index близится к 62-летнему рекорду

Сводный сырьевой индекс Bloomberg Commodity Spot Index (BCSI), учитывающий котировки 23 биржевых товаров, на пути к сильнейшему недельному росту с 1960 года.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Этот индекс вырос на 2,35%, до 615,76 пункта. С начала недели он вырос на 8,63%.

"Показатель Bloomberg Commodity Spot Index приближается к самому большому еженедельному приросту как минимум с 1960 года, поскольку банки, импортеры и отправители грузов избегают российского экспорта", — пишет агентство.

Индекс растет непрерывно с декабря. За это время он увеличился на 26,4%. Аналитики связывают такой скачок с усилением риска возникновения перебоев с поставками, который заметно усилился после эскалации ситуации между Россией и Украиной.

"Мы никогда не видели таких резких скачков цен на сырьевые товары… Пока не произойдет значительная деэскалация, рекордные или повышенные из-за санкций цены и нарушения цепочек поставок будут сохраняться", — считает аналитик Eurasia Group Хеннинг Глойстейн.

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