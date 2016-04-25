​Ближний Восток потеряет на дешевеющей нефти 540 млрд. долларов

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), страны ближневосточного региона в 2016 году потеряют еще 150 млрд. долларов из-за низких цен на нефть.

Как сообщает Report со ссылкой на Gazeta.ru, из-за дешевой нефти недополученная выручка экспортеров с Ближнего Востока составила 390 млрд. долларов в 2015 году, что оказало сильное давление на экономику таких стран, как Саудовская Аравия и Кувейт. Так, в этом году прогнозируется снижение дефицита бюджета Саудовской Аравии до 13,5% ВВП.

МВФ полагает, что экономическая активность нефтяных стран будет продолжать замедляться, поскольку правительства сокращают расходы для предотвращения увеличения дефицита бюджета. По оценкам экспертов, странам потребуется от четырех до пяти лет, чтобы стабилизировать финансовую обстановку.