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Благосостояние 500 богатейших людей мира с начала года упало на 1,4 трлн долларов

Благосостояние 500 богатейших людей мира с начала года упало на 1,4 трлн долларов Благосостояние 500 богатейших людей мира с начала текущего года упало на 1,4 трлн долларов США на фоне волнений на финансовых рынках из-за инфляционного давления и повышения ключевых ставок крупнейшими центробанками, сообщает Report со ссылкой на Интерфак
Финансы
14 июня 2022 г. 20:50
Благосостояние 500 богатейших людей мира с начала года упало на 1,4 трлн долларов

Благосостояние 500 богатейших людей мира с начала текущего года упало на 1,4 трлн долларов США на фоне волнений на финансовых рынках из-за инфляционного давления и повышения ключевых ставок крупнейшими центробанками, сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

При этом, по данным Bloomberg Billionaires Index, только в понедельник их состояние сократилось на 206 млрд долларов.

Такая динамика резко контрастирует с прошлым годом, когда численность наиболее состоятельных людей в мире увеличилась на 8% по сравнению с 2020 годом параллельно с активным ростом на финансовых рынках, следует из доклада Capgemini World Wealth. В странах Северной Америки число богатейших людей подскочило на 13%, а вот в Азии темпы роста составили только 4,2%, отставая от Европы и Северной Америки.

Между тем азиатские страны лидировали по темпам прироста количества богатейших людей в течение последнего десятилетия. Среди причин для такой тенденции аналитики Capgemini World Wealth назвали ужесточение регуляторной политики Пекина в IT-сфере и охлаждение на рынке недвижимости Китая.

В то же время США, Япония, Китай и Германия сохранили за собой позиции стран, в которых проживает наибольшее число состоятельных людей - почти 64% от мирового показателя.

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