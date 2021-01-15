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Благодаря пандемии в мире появился новый миллиардер

Благодаря пандемии в мире появился новый миллиардер Журнал Forbes сообщил о появлении в мире нового миллиардера.
Финансы
15 января 2021 г. 04:23
Благодаря пандемии в мире появился новый миллиардер
Макс Левчин

Журнал Forbes сообщил о появлении в мире нового миллиардера.

Как передает Report, им стал сооснователь и гендиректор финтех-стартапа Affirm Макс Левчин.

Левчин - уроженец Украины. Состояние бизнесмена оценивается в 2,7 миллиарда долларов США, которое выросло благодаря подорожанию вдвое акций Affirm. Бизнесмену принадлежит 11 % акций компании.

"Это делает его самым новым среди миллиардеров в финтехе", - отмечает Forbes.

В сентябре 2020 года стартап Affirm оценивали в 500 млн долларов США. А за четыре месяца стоимость взлетела на 18 млрд долларов США.

Пандемия помогла росту Affirm, так как благодаря расцвету онлайн торговли выручка за лето 2020 года выросла на 98% в сравнении с тем же периодом 2019-го, пишет журнал.

Компания Affirm предоставляет возможность совершать онлайн-покупки с отсрочкой платежа через систему краткосрочных потребительских кредитов.

Левчин также является одним из основателей системы электронных платежей PayPal.

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