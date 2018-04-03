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    БИЗНЕС-КРЕДИТЫ в Unibank стали БЕСКОМИССИОННЫМИ!

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Хотите вложить большие деньги в бизнес? Сейчас вы можете получить бизнес-кредиты в Unibank на очень выгодных условиях. В связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики в Unibank сейчас проводится кредитная кампания. В рамках кампании владельцы бизнеса смогут получить кредит на сумму до 100.000 манатов с льготным периодом до 100 дней. До 28 мая владельцы бизнесов могут получить выгодный кредит для увеличения своего бизнеса:

    - Сумма кредита: до 100. 000 AZN;

    - Льготный период: до 100 дней;

    - Эффективная процентная ставка: начиная с 10%;

    - Комиссия: 0%

    В чем преимущество обслуживания в Unibank?

    - Выгодные тарифы.

    - Дистанционное и безопасное управление счетами в любой точке мира.

    - Бронирование счета в течение нескольких минут.

    - Выгодный зарплатный проект с бесплатным заказом карт, включая возможность снятия зарплаты из всех банкоматов всех банков страны абсолютно бесплатно.

    - Овердрафты на счета, необходимые для предотвращения дефицита наличности.

    - Минимизация документооборота.

    - Возможность взноса выручки и иных операций по платежным терминалам самого банка и иных систем, таких как E-manat.

    - Грамотные специалисты в сфере корпоративного обслуживания.

    Корпоративные клиенты Unibank также могут воспользоваться другими банковскими продуктами и услугами, не приходя в банк. Владельцы бизнеса могут управлять своим бизнесом и счетами круглосуточно независимо от своего местонахождения посредством Unibank Mobile Business (http://onelink.to/um-business), İnternet Banking и Telegram Bot.

    Unibank предлагает владельцам бизнеса широкий спектр банковских продуктов и услуг. 

    Предприниматели могут обращаться в филиалы "Кара Караев", "Ичеришехер", "Дарнагюль", "Ясамал", 15-й филиал, 10-й филиал, "Нефтчиляр", "Аджеми" и "Unibank бизнес-центр" или в региональные филиалы в будние дни с 09.00 до 17.00.

    За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу http://www.unibank.az/az/corporate-clients.

    Unibank – постоянная поддержка вашего бизнеса! 

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