Биткойн потерял весь прирост с начала 2019 года

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Основные криптовалюты в ходе торгов 10 января потеряли всю прибыль с начала 2019 года, биткойн потерял около 10%, опустившись ниже 3445 долларов США.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Ethereum упал на 15%, Ripple — на 9%.

В интервью телеканалу CNBC старший рыночный аналитик онлайн-платформы для торговли валютами eToro заявил, что для падения криптовалют нет "ни технических, ни фундаментальных" причин.

Снижение интереса к виртуальным валютам аналитики отмечали еще весной 2018 года. По данным Coinmarketcap.com, вся рыночная капитализация рынка криптовалют за год упала на 85%.