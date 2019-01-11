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    Биткойн потерял весь прирост с начала 2019 года

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Основные криптовалюты в ходе торгов 10 января потеряли всю прибыль с начала 2019 года, биткойн потерял около 10%, опустившись ниже  3445 долларов США.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Ethereum упал на 15%, Ripple — на 9%.

    В интервью телеканалу CNBC старший рыночный аналитик онлайн-платформы для торговли валютами eToro заявил, что для падения криптовалют нет "ни технических, ни фундаментальных" причин.

    Снижение интереса к виртуальным валютам аналитики отмечали еще весной 2018 года. По данным Coinmarketcap.com, вся рыночная капитализация рынка криптовалют за год упала на 85%. 

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