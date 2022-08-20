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Биткоин подешевел более чем на 7% 

Биткоин подешевел более чем на 7%  Ведущая криптовалюта мира - биткоин подешевел до 21 тысячи долларов США.
Финансы
20 августа 2022 г. 10:10
Биткоин подешевел более чем на 7% 

Ведущая криптовалюта мира - биткоин подешевел до 21 тысячи долларов США.

Как сообщает Report, за последние 24 часа криптовалюта подешевела на 7,3% до 21,15 тыс. долларов. В результате его капитализация снизилась до 404 миллиардов долларов США.

Цена Ethereum, которая находится на 2-й строчке по рыночной капитализации, за последние сутки снизилась на 10,3% и составила 1,6 тыс. долларов США. Из альткоинов, попавших в первую десятку, больше всего потерял Ethereum.

Совокупная стоимость рынка криптовалют упала до 1 триллиона долларов США.

Данные CoinMarketCap на 09:33 по бакинскому времени:

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